مشاهدة البث المباشر لـ مباراة هولندا واسكتلندا في تحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة هولندا واسكتلندا في تحضيرات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021.

يستضيف ملعب ألغارفي بمدينة فارو البرتغالية مباراة منتخب هولندا ونظيره الاسكتلندي فى إطار استعدادات كلا المنتخبين لبطولة يورو 2020، فى الظهور الأول للطواحين بعد الفوز العريض أمام منتخب جبل طارق بسباعية نظيفة في مارس الماضي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

رغم ابتعاد المنتخب الهولندي عن المنافسات القارية والعالمية فى السنوات الأخيرة، إلا أنه عائد بقوة بقيادة المدير الفني “فرانك دي بور” ومعه نخبة من أفضل لاعبي الوقت الحالي فى أوروبا، حيث يأمل معهم فى تحقيق الانجازات والانتصارات، ويرغب نجم الطواحين السابق في أن يظهر الفريق شخصيته وأن يكون جاهزاً لخوض مباريات اليورو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطواحين مباراة ودية أخيرة يوم 6 يونيو الجاري أمام منتخب جورجيا قبل المنافسات الرسمية فى بطولة يورو 2020، والتي تنطلق يوم 13 يونيو الجاري بلقاء منتخب هولندا ونظيره الأوكراني.

ويلعب منتخب هولندا فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020” ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات (أوكرانيا -النمسا – مقدونيا الشمالية)، كما خاض البرتقالي 3 مباريات فى تصفيات كأس العالم 2022، حقق الفوز فى لقاءين وتعرض لهزيمة، ويحتل المركز الثاتي بترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب التركي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

على الجانب الآخر يخوض المنتخب الاسكتلندي لقاءه الودي اليوم امام منتخب هولندا استعداداً للمواجهة الصعبة أمام منتخب جمهورية التشيك فى بطولة اليورو يوم 14 يونيو الجاري.

ويلعب منتخب اسكتلندا فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020” ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات (انجلترا – كرواتيا – جمهورية التشيك)، ولعب الفريق فى تصفيات كأس العالم “2022” ثلاث مباريات، حقق الفوز فى مباراة، وتعادل فى لقاءين، ويحتل المركز الثاني فى المجموعة السادسة خلف منتخب الدنمارك المتصدر بفارق 4 نقاط.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اسكتلندا لقاءاً ودياً أخيراً أمام منتخب لوكسمبرج يوم 6 يونيو الجاري، قبل بدء منافساته فى يورو 2020 أيام (14، 18، 22) من شهر يونيو 2021.

تاريخ مواجهات هولندا واسكتلندا

ألتقي منتخب هولندا ومنتخب اسكتلندا من قبل فى 9 مواجهات بجميع المسابقات، حقق الطواحين الفوز فى 5 مباريات، بينما حقق الاسكتلنديين الفوز فى ثلاث مباريات، وتعادلا فى مباراة واحدة، وكانت أكبر نتيجة بينهم عندما فاز منتخب هولندا بنتيجة 6-صفر، يوم 19-11-2003 في تصفيات يورو 2004.

البث المباشر لـ مباراة هولندا واسكتلندا

تنطلق صافرة بداية مباراة هولندا واسكتلندا فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البرتغالي “فيتور فرنانديز فيريرا”.

تنقل مباراة هولندا واسكتلندا فى تحضيرات يورو 2020 على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 الانجليزية، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما تنقل ايضا على قناة بي إن سبورت كونكت، وقناة سكاي سبورت.