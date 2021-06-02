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الامارات | بالفيديو.. طفلة صغيرة تبهر ميسي.. والنجم الأرجنتيني يصفها بـ"العبقرية"

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم الأرجنتيني، وقائد فريق الإسباني، ليونيل ميسي إعجابه الشديد بمهارات كروية تمتلكها طفلة أرجنتينية صغيرة تبلغ ثماني سنوات. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي قدم شكره إلى الطفلة بعد أن نشرت فيديو يظهر مهاراتها الكروية وأهدته إلى ميسي.

وتدعى الطفلة فيليستاس فلوريس، وقامت بنشر فيديو لها وهي تتفنن في التلاعب بالكرة، وأهدت شريط الفيديو إلى "مثلها الأعلى ليونيل ميسي". وحظي الفيديو بإعجاب واسع على حساب الطفلة في "إنستغرام". ولم يتأخر رد ميسي عليها، حيث شكرها على الإهداء، وقال إنه شاهد الفيديو، وأعجب به، ووصفها بـ"العبقرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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