شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من وزارة الرياضة على حريق النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان من الانتهاء والسيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع اليوم الأربعاء، في المدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي، واطمأن الوزير على عدم وجود تلفيات تذكر في المنشآت أو أية إصابات نتجت عن الحريق.

كما اطمأن الوزير على السيطرة على الحريق الذي نشب صباح أمس الثلاثاء، بالصالة المغطاة بنادى طنطا من التواصل هاتفياً مع الأستاذ فايز عريبي رئيس النادى الذي عرض للوزير جميع ما يتعلق بكافة التفصيلات والتلفيات والأعمال الناتجة على حريق الصالة المغطاة بالنادى.

ووجه وزير الرياضة للمعنيين بالوزارة بتوفير كل الدعم اللازم لتعويض أية تلفيات نتجت عن الحريق سواء بالنادى الأهلى أو بنادى طنطا من خلال المختصين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والغربية.