شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الشرق للتأمين وديًا استعدادًا لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس 2-6-2021 على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي تأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

كان الأهلي استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

وصعد الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومن جهة أخرى، يجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى اتصالات مع السفارة المصرية في تونس للترتيب لرحلة الفريق إلى تونس لملاقاة الترجى يوم 19 يونيو الجارى في ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى على السفر إلى تونس يوم 15 من الشهر الجارى على أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في القاهرة في نفس يوم السفر على أن تستقل البعثة طائرة خاصة للسفر إلى نونس، ويخوض الفريق مرانا في تونس أيام 16 و17 على أحد الملاعب الفرعية ويكون التدريب الأخير يوم 18 يونيو على ملعب رادس.

ويواصل موسيمانى مشاوراته مع الجهاز الفنى بخصوص التحضير لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وعلاج ا لأخطاء التي وقع فيها فريق الأهلي مؤخرا لتجنب تكرارها في الفترة المقبلة.