مفاوضات بين توتنهام ومدير يوفنتوس وكونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن نادي ​توتنهام​ يفاوض المدير الرياضي ليوفنتوس ​فابيو باراتيتشي​، للعمل مع السبيرز في الموسم المقبل.



ورحل باراتيتشي عن البيانكونيرو منذ عدة أيام مع الاعلان عن عودة المدرب ماسيميليانو أليغري حيث ذكرت تقارير ايطالية أن السبب هو العلاقة المتوترة بين الطرفين.

وأوضحت الشبكة أن باراتيتشي يعمل في يوفنتوس منذ 2010، ولعب دوراً كبيراً في فوز السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية مشيرة إلى أنه سبق له العمل مع مدرب إنتر ميلانو ويوفنتوس السابق ​أنطونيو كونتي​، من 2011 وحتى 2014.

ووختمت الشبكة أن مسؤولي النادي الانكليزي يفاوضون كونتي الآن، من أجل تولي مهمة المدير الفني للسبيرز في الموسم المقبل.