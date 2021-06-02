سوزا: المباريات المتبقية مهمة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

المح المدرب البرتغالي لمنتخب ​البحرين​ ​هيليوا سوزا​ الى أهمية المباريات الثلاث المتبقية لـ"الأحمر" في التصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.



وأشار سوزا قبل مواجهة كمبوديا إلى أن التركيز سيكون على كل مباراة على حدة، مؤكدا ان مراحل إعداد المنتخب للتصفيات المزدوجة، مرت بالعديد من المحطات، تمثل آخرها في اللقاء الودي مع أوكرانيا، الذي انتهى بالتعادل (1-1)، معتبرا أن التحضير لاستكمال التصفيات كان مثاليا.

وعن غياب الجماهير، اختتم: "منتخبنا يحظى بدعم كبير من مشجعيه، الذين سيدعمون الفريق الوطني بلا شك من خلف الشاشات".