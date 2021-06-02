دوناروما يقترب من باريس سان جيرمان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

اقترب الدولي الإيطالي جيانلويجي ​دوناروما​ حارس مرمى ​ميلان​، من الانتقال الى صفوف باريس ​سان جيرمان​ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وينتهي عقد دوناروما مع ميلان الشهر الجاري، وأعلن باولو مالديني المدير التقني للروسونيري أن الحارس الإيطالي سيرحل عن النادي.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن دوناروما توصل لاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع النادي الباريسي.

وأشار الموقع إلى ان سان جيرمان سيرسل دوناروما صاحب الـ22 عامًا للإعارة في أول عام من العقد.

وأوضح، أن دوناروما يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذا على سان جيرمان ان يعيره إلى نادٍ آخر كبير.

يذكر أن تقارير إيطالية زعمت، ان جوزيه مورينيو مدرب روما قد اتصل بدوناروما، وحاول إقناعه بالانضمام إلى الذئاب.