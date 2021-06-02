تريبييه يرفض مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية، أن مانشستر يونايتد يحاول منذ فترة طويلة إقناع ​كيران تريبييه​ بالانتقال إلى صفوفه، إلا أن اللاعب لا يرغب بالرحيل عن ​أتلتيكو مدريد​.



وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد كان على استعداد التعاقد مع اللاعب مقابل 20 مليون يورو من الروخي بلانكوس، لكن النادي الإسباني لا يريد رحيله، وكذلك اللاعب، الذي أكد أنه سعيد في مدريد.

وأكد اللاعب في تصريح بوقت سابق أنه يستمتع في أتلتيكو مدريد، وذلك بعد الفوز باللقب، بالإضافة إلى أنه يسعى للاستمرار في العاصمة الإسبانية لفترة أطول.