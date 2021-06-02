سانشيز: مباراتنا امام الهند لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

اشار المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز الى صعوبة المواجهة المقبلة ضد ​الهند​، ضمن ​التصفيات المؤهلة لكأس آسيا​ بالصين 2023 ومونديال قطر 2022.



وخلال تصريحات له، قال سانشيز: "مخطئ من يعتقد أن مواجهة الهند ستكون سهلة، منافسنا لا يستهان به وسبق أن تعادلنا معه في الدور الأول، لذا نعتبر مواجهته تحديا جديدا".

وأضاف: "سنخوض مباراتين في الأيام المقبلة، نتطلع للفوز بهما لحسم نقاط التأهل لكأس آسيا".

واختتم: "نتابع كل الفرق ونرصد كل مميزاتها وسلبياتها، سنحاول استثمار دراستنا على أرض الملعب، عموما تبقى لكل مباراة ظروفها، كل ما أستطيع قوله إننا نحرص دائما على تحسين مستوانا من مباراة لأخرى".