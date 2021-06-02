إلغاء معسكر لكينيا في اليابان قبل الالعاب الاولمبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

أعلنت اللجنة الأولمبية الكينية أن مدينة ​كورومي​ اليابانية استبعدت استضافة معسكر تدريببي ل​كينيا​ قبل ​اولمبياد طوكيو​ بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا.



وباتت كورومي آخر مدينة يابانية تلغي خطط استضافة بعثات أجنبية، قبل فترة وجيزة من إنطلاق الالعاب الأولمبية.

وأشارت الأولمبية الكينية إلى أن مسؤولي مدينة كورومي أبلغوها بقرار الإلغاء الثلاثاء، وقالوا إن الإصابات بالفيروس انتشرت بسرعة هناك منذ منتصف نيسان الماضي مما تسبب في صعوبة الوضع داخل المدينة اليابانية.

وأضافت اللجنة الكينية "سلطات كورومي أوضحت أن مرافق معسكرات التدريب أصبحت الآن مقرات للتلقيح".