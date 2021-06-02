فونيني وايسنر الى الدور الثالث في رولان غاروس وكولينز تقصي كالينينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

تأهل الايطالي فابيو ​فونيني​ الى الدور الثالث في بطولة رولان غاروس لتنس الرجال بعد فوزه على المجري مارتون فوسوفيكس.



ففي الدور الثاني لثاني البطولات غراند سلام، فاز فونيني على فوسوفيكس بثلاث مجموعات لا شيء وبواقع 7-6، 6-1 و 6-2.

وفي مباراة اخرى، صعد الاميركي جون ​ايسنر​ الى نفس الدور بفوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 3-0 وبواقع 7-6، 6-1 و 7-6.

وفي منافسات السيدات، فازت الاميركية دانييلا ​كولينز​ على الاوكرانية انيلينا كالينينا بنتيجة 2-0 وبواقع 6-0 و 6-2 لتصعد الى الدور الثالث.