سانتوس: رونالدو سيبحث عن لقب جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

اكد مدرب منتخب ​البرتغال​ ​فرناندو سانتوس​ ان القائد ​كريستيانو رونالدو​ يمنح زملاءه ثقة كبيرة، مؤكداً ان الاخير سيبحث عن لقب جديد مع منتخبه الوطني.



وصرح سانتوس قائلاً: "كريستيانو رونالدو يمثل الطموح، الرغبة والعزيمة والتواضع والعمل وتحقيق الأحلام".

وأضاف: "يظهر رونالدو أنه يحلم طوال حياته، حتى عندما يحقق أحلامه، يواصل في صنع تحديات وأحلام جديدة، فهو مثل أعلى لجميع الشباب في البرتغال والعالم".

واختتم: "أعتقد أن رونالدو هو المثال الذي يُحتذى به، ويعطي الثقة الكبيرة لمنتخب بلادنا، وسيكون هو قائدنا في البحث عن لقب جديد".