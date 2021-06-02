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سانتوس: رونالدو سيبحث عن لقب جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

اكد مدرب منتخب ​البرتغال​ ​فرناندو سانتوس​ ان القائد ​​ يمنح زملاءه ثقة كبيرة، مؤكداً ان الاخير سيبحث عن لقب جديد مع منتخبه الوطني.

وصرح سانتوس قائلاً: "كريستيانو رونالدو يمثل الطموح، الرغبة والعزيمة والتواضع والعمل وتحقيق الأحلام".

وأضاف: "يظهر رونالدو أنه يحلم طوال حياته، حتى عندما يحقق أحلامه، يواصل في صنع تحديات وأحلام جديدة، فهو مثل أعلى لجميع الشباب في البرتغال والعالم".

واختتم: "أعتقد أن رونالدو هو المثال الذي يُحتذى به، ويعطي الثقة الكبيرة لمنتخب بلادنا، وسيكون هو قائدنا في البحث عن لقب جديد".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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