- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانتوس: رونالدو سيبحث عن لقب جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021
اكد مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس ان القائد كريستيانو رونالدو يمنح زملاءه ثقة كبيرة، مؤكداً ان الاخير سيبحث عن لقب جديد مع منتخبه الوطني.
وصرح سانتوس قائلاً: "كريستيانو رونالدو يمثل الطموح، الرغبة والعزيمة والتواضع والعمل وتحقيق الأحلام".
وأضاف: "يظهر رونالدو أنه يحلم طوال حياته، حتى عندما يحقق أحلامه، يواصل في صنع تحديات وأحلام جديدة، فهو مثل أعلى لجميع الشباب في البرتغال والعالم".
واختتم: "أعتقد أن رونالدو هو المثال الذي يُحتذى به، ويعطي الثقة الكبيرة لمنتخب بلادنا، وسيكون هو قائدنا في البحث عن لقب جديد".