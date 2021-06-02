تعرف على الأندية الهابطة والصاعدة في الدوريات الخمس الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

بعد نهاية موسم 2020-2021، دعونا نتعرف على الأندية التي هبطت وصعدت في ​الدوريات الخمس الكبرى​.



الاندية الهابطة:

الدوري الايطالي: هبط كلّ من بارما، كروتوني، بينيفنتو.

​الدوري الاسباني​: هبط كلّ من هويسكا، ريال بلد الوليد وايبار.

​الدوري الانكليزي​: هبط كلّ من فولهام ووست بروميتش ألبيون وشيفلد يونايتد.

الدوري الفرنسي: هبط كلّ من نيم وديجون، في حين بقي نانت في الدرجة الأولى بعد خوضه الملحق وتفوقه مع تولوز.

​الدوري الالماني​: هبط كلّ من شالكه فردربريمن، فيما استطاع كولن البقاء بعدما تفوق في ملحق الهبوط والصعود على فريق كيال هولشتاين.

الاندية الصاعدة:

الدوري الايطالي: امبولي، فينيسيا، سالرنيتانا.

الدوري الاسباني: اسبانيول، مايوركا.

الدوري الانكليزي: واتفورد، برينتفورد، نورويتش سيتي.

الدوري الفرنسي: تروا، كليرمو.

الدوري الالماني: بوخوم، فورث.