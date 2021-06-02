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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الأندية الهابطة والصاعدة في الدوريات الخمس الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021
بعد نهاية موسم 2020-2021، دعونا نتعرف على الأندية التي هبطت وصعدت في الدوريات الخمس الكبرى.
الاندية الهابطة:
الدوري الايطالي: هبط كلّ من بارما، كروتوني، بينيفنتو.
الدوري الاسباني: هبط كلّ من هويسكا، ريال بلد الوليد وايبار.
الدوري الانكليزي: هبط كلّ من فولهام ووست بروميتش ألبيون وشيفلد يونايتد.
الدوري الفرنسي: هبط كلّ من نيم وديجون، في حين بقي نانت في الدرجة الأولى بعد خوضه الملحق وتفوقه مع تولوز.
الدوري الالماني: هبط كلّ من شالكه فردربريمن، فيما استطاع كولن البقاء بعدما تفوق في ملحق الهبوط والصعود على فريق كيال هولشتاين.
الاندية الصاعدة:
الدوري الايطالي: امبولي، فينيسيا، سالرنيتانا.
الدوري الاسباني: اسبانيول، مايوركا.
الدوري الانكليزي: واتفورد، برينتفورد، نورويتش سيتي.
الدوري الفرنسي: تروا، كليرمو.
الدوري الالماني: بوخوم، فورث.