الكشف عن موقف هازارد من لقاء اليونان الودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

سيفتقد المنتخب البلجيكي لخدمات إيدين ​هازارد​، في المباراة الودية المرتقبة امام نظيره ​اليونان​ي غداً.



وكشف روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، أن هازارد سيشارك الأحد المقبل أمام كرواتيا، في المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق، استعدادا لكأس الأمم الأوروبية.

واضاف:" بالنسبة لهازارد كان علينا اختيار مباراة، فلن يكون أمرا إيجابيا أن يلعب إيدين مباراتين، في غضون ثلاثة أيام".

وسيغيب ايضاً الحارس تيبو كورتوا عن اللقاء، حيث سيشارك حارس بروج، سيمون مينيوليه، بالاضافة الى صانع الالعاب كيفن دي بروين بعد تعرضه لاصابة في نهائي دوري الابطال امام تشيلسي.

وستنطلق كأس أمم أوروبا في 11 حزيران الجاري، حيث تلعب ​بلجيكا​ ضمن المجموعة الثانية مع كل من الدنمارك وفنلندا وروسيا.