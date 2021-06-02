روبرتسون: فان دايك اتخذ القرار المناسب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

اوضح اللاعب الاسكتلندي لنادي ليفربول ​آندي روبرتسون​ أن الريدز سيستفيد من غياب ​فيرجيل فان دايك​ مدافع الفريق، عن بطولة كأس الأمم الأوروبية ​يورو 2020​ مع منتخب ​هولندا​، وذلك بسبب عدم جهوزيته.



وفي حديث له، قال روبرتسون: "لقد رأيت الرجل الضخم يمر بمرحلة صعبة، ويكافح في بعض الأحيان، ويأتي من الجانب الآخر بابتسامته وكأنه لا يعاني".

وأضاف: "لا أريد أن يجازف فيرجيل بنفسه، أريد من زملائي أن يقدموا أداء جيدًا، ومن الجيد أننا لن نواجه هولندا وهو معهم".

واختتم: "الغياب عن يورو 2020، ربما يكون القرار الأفضل لمسيرة فان دايك المهنية، وهو راضٍ تمامًا عن هذا القرار، ورغم أنه محبط، لكنه اتخذ القرار الأفضل لجسده، ومن الرائع إذا كان لائقًا تمامًا وجاهزًا للموسم المقبل، أفضل أن يساعد ليفربول".