تقليص عدد اندية الدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

صوتت رابطة الدوري الفرنسي على اقتراح جديد، ل​تقليص​ عدد الأندية المشاركة في المسابقة.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن أندية دوري الدرجة الأولى ستتقلص من 20 ناديا إلى 18.

وقالت إن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2023-2024 بعد تصويت رابطة الدوري على هذا الاقتراح.

وضم دوري الأضواء 18 ناديا في الماضي لكنها زادت إلى 20 ناديا في موسم 2002-2003.

وفي الشكل الحالي للبطولة يهبط آخر فريقين في الترتيب، بينما يخوض صاحب المركز 18 مواجهة فاصلة للنجاة من الهبوط.

وتوصلت ​الرابطة​ لاتفاق مؤقت لتقليل عدد الأندية، بحيث تهبط 4 أندية في موسم 2022-2023 ويصعد فريقان من الدرجة الثانية.

وتم التصويت على بدء تنفيذ القواعد الجديدة، لكن فنسن لابرون رئيس الرابطة اقترح عدم إجراء هذا التحول حتى 2023-2024.