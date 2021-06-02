وفد الاتحاد الآسيوي يتفقد ملعبي زعبيل وآل مكتوم

قام وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفريق عمل اتحاد الإمارات بزيارة لاستاد زعبيل في نادي الوصل واستاد آل مكتوم في نادي النصر اللذين يستضيفان مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق الخميس.

وخلال الزيارة، تم تفقد ملاعب التدريب والمباريات وغرف تبديل الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية بكل ملعب والمقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى والثانية، وكذلك تفقد بوابات الدخول والمقاعد المخصصة لجماهير كل منتخب، والتحقق من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة كل من سيتواجد في الملاعب.