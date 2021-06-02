شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق بطول العالم .. الاتحاد الدولي للجمباز يشيد باللاعبين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الدولي للجمباز عبر موقعه الرسمي باللاعبين المصريين «عمر محمد» و«زياد خاطر» و«زينة إبراهيم» و«فرح حسين» بنجاحهم على الأجهزة الفردية خلال التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبيات طوكيو 2020 والتي استضافتها مصر مؤخرا.

وأشار الاتحاد الدولي للعبة باستضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفني والتي تنطلق في الفترة بين 3 حتي 6 يونيو الجاري بمشاركة نجوم الجمباز العالميين بجانب النجوم المصريين، ومن بينهم عدد من الحاصلين على ميداليات في بطولات عالم سابقة ومنهم الفريق الأوكراني بقيادة إليا كوفتون وأناستاسيا باشونسكا.



دولي الجمباز يشيد باللاعبين المصريين

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني تقام لأول مرة في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر وتشارك فيها 16 دولة وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا قبرص والمجر والاردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا و أوكرانيا ومصر البلد المنظم.