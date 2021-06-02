شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الجونة ينضم لمعسكر الأفيال وسط اهتمام إعلامي في كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم سيرج أكا، لاعب وسط نادي الجونة، لتدريبات منتخب كوت ديفوار استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا في إطار التحضير لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن نادى الجونة، استدعاء نجمه الإيفوارى سيرج أكا، لاعب الفريق، للانضمام إلى صفوف منتخب كوت ديفوار، لخوض مباراتين وديتين أمام غانا وبوركينا فاسو وغانا، استعدادًا لانطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. وقال نادى الجونة، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "استدعاء لاعبنا سيرج اكا لمعسكر منتخب ساحل العاج".

واهتمت وسائل الإعلام الإيفوارية بانضمام أكا لمران منتخب الأفيال حيث أبرز موقع "أفريكا فوت يونايتد" وصول أكا إلى أبيدجان وخوضه المران الأول وسط كتيبة المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وضمت قائمة كوتديفوار المعلنة مجموعة من أبرز لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم ديالو تراوري وإيريك بايلي لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي وسيباستيان هالر لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وتضم القائمة كل من:

حراس المرمى: سيلفان جبوهو (مازيمبي - الكونغو الديمقراطية) علي سانجار بدرا (نجوم جي دي آر - جنوب إفريقيا).

المدافعون: سيرج أورير (توتنهام هوتسبر - إنجلترا) ويلي بولي (ولفرهامبتون واندررز - إنجلترا) ويلفريد سينجو (تورينو إف سي - إيطاليا) إيريك بيرتراند بايلي (مانشستر يونايتد - إنجلترا) ديوماندي سينالي (أولمبيك ليون - فرنسا) ويلفريد كانون (الغرافة - قطر). ) حسن كامارا (نيس - فرنسا) أوديلون كوسونو (كلوب بروج - بلجيكا) ماكسويل كورنيه (أولمبيك ليون - فرنسا)

لاعبو الوسط: سيري دي جيوفروي (سيون - سويسرا) سانجار إبراهيم (بي إس في أيندهوفن - هولندا) إسماعيلا وافوغوساني سورو (سيلتيك إف سي - إسكتلندا) فرانك يانيك كيسي (ميلان - إيطاليا) سيرج أرنود أكا (الجونة - مصر) حامد جونيور تراوري ( الولايات المتحدة ساسولو - إيطاليا) ماكس آلان جرادل (سيفاسبور - تركيا) أماد ديالو تراوري (مانشستر يونايتد - إنجلترا).

المهاجمون: جونيور لاجو (ريال مايوركا - إسبانيا) سيباستيان هالر (أياكس أمستردام - هولندا) كريستيان كوفي كوامي (فيورنتينا - إيطاليا) جيريمي بوغا (ساسولو الأمريكي - إيطاليا) كريس فياني بيديا (نادي سوشو - فرنسا).