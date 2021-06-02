شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف بعد تعيينه مديرا للكرة بوادى دجلة: مهمة صعبة والانضباط أساس النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد المنصف "أوسه"، حارس مرمى فريق وادى دجلة، عن سعادته بتوليه منصب مدير الكرة فى فريق الغزلان الدجلاوى، بجانب حراسته لمرمى الفريق فى المباريات، مؤكدا أن المهمة صعبة لكن سيكون الانضباط هو أساس النجاح.

وقال عبد المنصف، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "بسم الله توكلت على الله.. مهمة صعبة وتحدى جديد.. الانضباط أساس النجاح".





وقرر مسئولو نادى وادى دجلة، اليوم الأربعاء، تعيين محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة فى الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة عبد الباقى جمال الذى تولى المسئولية خلفا للمدير الفنى التشيلى ماريو سالاس.

ويتولى عبد المنصف المسئولية كقائم بأعمال مدير الكرة بنادى دجلة، بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار فى ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين فى الفترة الصعبة التى يعيشها الفريق محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.

وواصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، فى مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبت على فريقه فى وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدورى هذا الموسم.