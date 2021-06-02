الأهلي يواجه نادي الشرق للتأمين وديًّا غدًا استعدادا لمواجهة الترجي

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق نادي الشرق للتأمين.

تأتي المباراة ضمن تحضيرات الأهلي لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.



وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.