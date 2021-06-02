شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يصرف النظر عن صفقة سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التى يترأسها محسن صالح، صرف النظر عن التعاقد مع الاورجوانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي بداعى كبر سنه حيث يبلغ من العمر 31 عاما فضلا عن مبالغة نادية فى المقابل المادى بعدما حدد 5 ملايين دولار لانتقالة للقلعة الحمراء.

مما دفع اللجنة للاعتراض على الصفقة وأبلغت محمود الخطيب رئيس النادى باغلاق ملف اللاعب والبحث عن صفقة أخرى خاصة أن الساحة مليئة بالعديد من المواهب وباسعار مناسبة.

فيما تلقت إدارة الاهلى عرضا من نادى الجونة للتعاقد مع ثنائى الأهلى والتر بواليا والسنغالى اليو بادجى خلال فترة الانتقالات المقبلة ووفقا لمصدر داخل النادى فان بواليا رحب بالعودة للجونة بينما طلب بادجى منحه فرصة للبحث عن نادى فى أوروبا بعد تحفظة على العودة للعب فى مصر عقب تجربة قصيرة قضاها فى تركيا وحصل على أجازة يقضيها حاليا فى مسقط رأسة ويجرى مشاورات مع وكيله بخصوص البحث عن عرض جديد.