شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، رفع الحمل التدريبي للاعبين بإقامة المران اعتبارا من غدًا الخميس، على فترتين صباحية ومسائية.

ويتطلع جهاز الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال، للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبي الفريق، قبيل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة، ١٥ يونيو الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.