شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بسداسية الفوز علي الاهلي لاول مره رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوافق اليوم الثاني من يونيو ذكرى تحقيق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 6-0 في نهائي بطولة كأس مصر «كأس نهائي الملك» تحت مسماها القديم”عام 1944.

وجاءت السداسية البيضاء حين كان الزمالك يلعب وقتها تحت مسمى «نادي فاروق».

وتعد هذه هي السابقة الاولي تقريبا من الزمالك التى يحتفل فيها رسميا عبر موقعه الرسمي بسداسية الفوز علي الاهلي لاول مره رسمي.

ونجح الزمالك في الفوز بسداسية نظيفة وهى النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات القمة على مدار التاريخ.

سجل سداسية الزمالك كل من: محمود حافظ «زقلط» 3 أهداف (هاتريك) ومحسن السحيمي هدفين وعبد الكريم صقر هدفا بينجح الفارسالأبيض في تحقيق اللقب.