شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات سلة الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تأجيل مباريات فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك في الدور قبل النهائي منمنافسات دوري السوبر للرجال.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته الأولى أمام الجزيرة يوم 8 يونيو الحالي بدلا من 6 من الشهر نفسه، على أن تقام باقي المباريات أيام: 10 و12 و14 و16 يونيو.

وفي حالة وصول الفريقين لمباراة خامسة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية، يتم تأجيل نهائي الدوري لمدة ٤٨ ساعة، لينطلق يوم الثانيوالعشرين من شهر يونيو الحالي.

يذكر أن سلة الزمالك كان قد توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت أخيرا برواندا تحت رعاية الـ NBA، بعد تغلبه فيالنهائي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63.