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تعرف على موعد استئناف بطولة الدورى ومواجهتي الأهلى والزمالك المقبلتين

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستانف الدورى الممتاز لكرة القدم، نشاطة منتصف الشهر الجارى وتحديدا يوم 15 بالجولة ال26 للبطولة ، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة الأجبارية التى حصلت على عليها فرق الدورى نظرا للأجندة الدولية.

وتقام يوم 15 يوليو الجاري 4 مباريات تجمع الانتاج الحربي مع طلائع الجيش والإسماعيلي مع غزل المحلة و سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي و بيراميدز و سموحة.

وتقام يوم 16 من نفس الشهر 4 مواجهات فى مقدمتها الزمالك مع أسوان و البنك الأهلي مع إنبي و الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة و وادى دجلة مع الجونة.

على أن يلتقى الأهلى فى أولى مواجهاته عقب العودة يوم 29 يونيو مع مصر المقاصة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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