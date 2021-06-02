شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد استئناف بطولة الدورى ومواجهتي الأهلى والزمالك المقبلتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستانف الدورى الممتاز لكرة القدم، نشاطة منتصف الشهر الجارى وتحديدا يوم 15 بالجولة ال26 للبطولة ، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة الأجبارية التى حصلت على عليها فرق الدورى نظرا للأجندة الدولية.

وتقام يوم 15 يوليو الجاري 4 مباريات تجمع الانتاج الحربي مع طلائع الجيش والإسماعيلي مع غزل المحلة و سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي و بيراميدز و سموحة.

وتقام يوم 16 من نفس الشهر 4 مواجهات فى مقدمتها الزمالك مع أسوان و البنك الأهلي مع إنبي و الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة و وادى دجلة مع الجونة.

على أن يلتقى الأهلى فى أولى مواجهاته عقب العودة يوم 29 يونيو مع مصر المقاصة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر.