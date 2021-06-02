شكرا لقرائتكم خبر عن صراع قوي على لقب هداف الدورى المصري .. تعرف على ترتيب الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم صراع قوي على لقب هداف الدورى الممتاز، واشتد الصراع فى المباريات الاخيرة قبل توقف المسابقة بعدما نجح احمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا من مشاركة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك فى الصدارة ب12 هدف.

ويأتى فى المركز الثالث احمد سمير لاعب طلائع الجيش ب11 هدف ثم زميلة عمرو جمال وعمر كمال لاعب المصري ب10 أهداف لكل منهما وب9 أهداف يتشارك كل من يوسف اوباما لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب سموحة ومحمد شريف لاعب الأهلى وحسام حسان لاعب سموحة و المنتقل للدورى الليبي .

ومن المقرر أن يستانف الدورى الممتاز لكرة القدم نشاطة منتصف الشهر الجارى وتحديدا يوم 15 بالجولة ال26 للبطولة، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة الأجبارية التى حصلت على عليها فرق الدورى نظرا للأجندة الدولية .

وتقام يوم 15 يوليو الجاري 4 مباريات تجمع الانتاج الحربي مع طلائع الجيش والإسماعيلي مع غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي و بيراميدز و سموحة .

وتقام يوم 16 من نفس الشهر 4 مواجهات فى مقدمتها الزمالك مع أسوان و البنك الأهلي مع إنبي و الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة و وادى دجلة مع الجونة .

على ان يلتقى الأهلى فى أولى مواجهاته عقب العودة يوم 29 يونيو مع مصر المقاصة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر.