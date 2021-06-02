شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن شروط الترشح بالنموذج الثاني من نماذج محاكاة مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،اليوم الثلاثاء ،عن شروط الترشح بالنموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس الشيوخ» تحت شعار كن قيادياً..كن مؤثراً.

وجاءت شروط الترشح بالنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتي 30 يونيو 2021 وفقاً للتسجيل عبر الإستمارة الإلكترونية من خلال الضغط هنا

ويجب ألا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاماً ولا يزيد عن 40عاماً، وأن يكون المترشح حاصلاً علي مؤهل جامعي أو مايعادله علي الأقل.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية ، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.