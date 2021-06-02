شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي : انطلاق فعاليات خطة عمل أندية السكان لعام ٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه»، خطة عمل أندية السكان لعام ٢٠٢١، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس اللإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنسقي المشروع من مؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

تم خلال الاجتماع عرض خطة تنفيذ الأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من عام ٢٠٢١ من خلال تقسيم فريق العمل إلي مجموعات وتم توزيع المهام علي كل مجموعة لمناقشة آليات التنفيذ، ثم تم دمج المجموعات في ورش عمل مجمعة لعمل عصف ذهني لوضع الشكل النهائي لخطوات تنفيذ المشروع.

تجدر الإشارة إلي أن مشروع أندية السكان يتم تنفيذه في ١٧ محافظة بواقع ٧ مراكز شباب بكل محافظة، ويعمل المشروع علي التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل علي قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة، مثل «جلسات تفاعلية - فعاليات رياضية - عروض مسرحية - قعدات غنائية».