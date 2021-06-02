شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المصري من إقالة علي ماهر بعد الخروج من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، فكرة إقالة الجهاز الفني بقيادة على ماهر، بعد خروج الفريق من دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد الخسارة من أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 5- 4 .

ورفض سمير حلبية، رئيس المصري، الرضوخ لمطالب بعض الجماهير بإقالة الجهاز الفني بعد سوء النتائج في المباريات الأخيرة والخروج من مسابقة كأس مصر.

وسوف يعقد رئيس المصري جلسة مع على ماهر، غدًا الخميس، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري والخروج من مسابقة كأس مصر.

يذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 23 غيرها.