شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقترب من بيراميدز بعد تقلص فرص العودة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت إدارة نادي بيراميدز خطوط اتصال مع المهاجم عمرو جمال لاعب طلائع الجيش من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكان المهاجم الدولي يأمل في العودة إلى بيته (الأهلي) خاصة بعد الأداء المتميز الذي يقدمه في بطولة الدوري فضلاً عن تواجده بين قائمة هدافي البطولة بعدما سجل 10 أهداف.

ويفضل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عدم عودة عمرو جمال نظراً لحالة التألق التي يعيشها محمد شريف والمستويات الجيدة التي قدمها صلاح محسن فضلاً عن العودة المرتقبة لأحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وأبلغ صاحب ال29 عام إدارة بيراميدز برغبته في التواجد ضمن قائمة الفريق للموسم في حالة رفض الجهاز الفني للأهلي عودته مجدداً.

ويعد عمرو جمال من أبرز لاعبي مركز قلب الهجوم في الكرة المصرية خلال العقد الأخير وتراجع مستواه بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وهو ماتسبب في رحيله عن صفوف الأهلي وخوض أكثر من تجربة خارجية في جنوب أفريقيا وتونس.