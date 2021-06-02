شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني السابق للزمالك: الأهلي سيخسر من الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق فكرة الجزم بأن الفريق الأبيض فرط في لقب الدوري العام عقب التعادل السلبي مع الجونة أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البطولة .

وأكد محمد صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’الزمالك لم يفقد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري العام، أرفض هذه المقولة، فالفريق ما زال متصدراً للترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 14 نقطة عن النادي الأهلي، وأعلم جيداً أن الأهلي لديه العديد من المباريات المؤجلة نظراً لإرتباطاته بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لكن من الوارد أن يتعثر في إحدى مؤجلاته كما تعثر من قبل أمام سموحة والجونة وغزل المحلة وغيرها من المباريات التي لم يتمكن من تحقيق الفوز فيها هذا الموسـم .