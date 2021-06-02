شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح البطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح البطولة العربية للرماية، وذلك بحضور المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية ونائب اول رئيس الاتحاد العربي والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية التي تنطلق في القترة من ١ يونيو حتى ١٢ من الشهر نفسه على ميداني الرماية بنادي صيد ٦ أكتوبر والمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفي كلمته وقال الدكتور أشرف صبحي: نشرف باستضافة الرياضين على أرض مصر وخاصة الأشقاء العرب في وطنهم الثاني مصر.

وأضاف: نود أن ننقل التهنئة لأعضاء المجلس الجديد للاتحاد العربي للرماية الذين جدد لهم لدورة جديدة ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة ومواصلة مهمتهم في تطوير اللعبة ويسعدني أن انقل تحيات القيادة السياسية لجميع الدول المشاركة.

وتابع: نتمناها بطولة ناجحة تنظيميا وأداء من جانب اللاعبين وان ترتقي لطموحنا في التنظيم الذي دائما نحرص على ان يكون على أعلى مستوى في أي بطولة تستضيفها مصر.

وفي المقابل وجهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الشكر والتحية للدكتور اشرف صبحي مشيدة بنشاطه وتواجده باستمرار في أي فرصة تجمع العرب تحت مظلة واحدة.

ونقلت أبوغزالة تحية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط، مشددة على توفير كافة الإمكانيات للأنشطة الرياضية، ومتمنية التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.

ومن جانبه دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي في كلمته الشكر لمصر لدعمها لرياضة الرماية ودورها في تطوير اللعبة عربيا من خلال استضافة البطولات، الأمر الذي جعل الرماة العرب يحصدون المراكز الأولى في المحافل الدولية.

كما هنأ العتيبي الرماة المصريين بإنجازاتهم في بطولة كأس العالم الأخيرة للرماية التي أقيمت بإيطاليا، متمنيا أن يحفظ الله مصر وشعبها.

فيما رحب اللواء حازم حسني بجميع المشاركين، متمنيا لهم التوفيق وإقامة سعيدة على أرض مصر، مؤكدا دعم القيادة السياسية ووزارة الرياضة لاستضافة البطولات .

وأشار رئيس الاتحاد المصري للرماية إلى أن مصر ستستضيف في أكتوبر القادم بطولة العالم للرماية للأطباق المروحية ضمن سلسلة البطولات الكبرى التي تستضيفها مصر .