شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف حارسًا للمرمى ومديرًا للكرة بوادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي وادي دجلة تولى محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادي مديرا للكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة عبدالباقي جمال الذي تولى المسؤولية خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس.

ويتولى عبدالمنصف المسؤولية بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار في ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.