شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: بواليا يستحق الحصول على فرصة.. ونجلي يرغب في الإحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يستحق التواجد في النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية :«والتر بواليا يستحق الحصول على فرصة أكبر مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، موسم واحد ليس كافي للحكم على مستوى اللاعب»، مضيفا :«اللاعب الكونغولي من الممكن أن يكرر تجربة الأنجولي فلافيو، مع الأهلي بعد أن ظهر بمستوى سيئ في أول موسم له مع القلعة الحمراء».

وأوضح :«مسؤولو الأهلي لم يتحدثوا معي بشأن عودة أحمد ياسر ريان، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، في نهاية الموسم الجاري».

وواصل :«لديه رغبة في اللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن ملف خطوته المقبلة في يد نادر شوقي وكيل أعماله سواء بالعودة للأهلي أو خوض تجربة خارج مصر»، مؤكدًا :«اللاعب تركيزه حاليًا مع المنتخب الأولمبي».

واكمل :«الأهلي لن يقف في طريق أحمد، حال وصول له عروض إحتراف تناسب النادي واللاعب».