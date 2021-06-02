شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمهد للحصول على العضوية الدائمة للاتحاد الدولي للتزلج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية غداً الجمعة في أعمال المؤتمر الذي يعقده الاتحاد الدولي للتزلج عن بعد بمشاركة 135 عضو دائم من الدول الأعضاء، وذلك بهدف الحصول على عضوية الزمالة للعام الحالي والعضوية الدائمة اعتباراً من العلم المقبل.

وأعد الاتحاد ملف متكامل يغطي جاهزية الإمارات لأن تكون عضواً دائماً في الاتحاد الدولي للتزلج وذلك لما تتمتع به الدولة من منشآت رياضية حديثة ولاعبين محترفين في رياضة التزلج، إضافة الى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات رياضية في السنوات الماضية، وما تتمتع به الإمارات من إمكانيات وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية.

وتعتبر الإمارات من أوائل الدول العربية التي تسعى للحصول على العضوية الدائمة في الاتحاد الدولي للتزلج، والتي تتيح إمكانية المشاركة في البطولات الدولية والعالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد، وتفتح الباب أمام ترخيص اللاعبين الذين يمثلون الدولة مع احتساب ساعات التزلج وتدوينها باسم العضو في قاعدة بيانات الاتحاد، إضافة إلى ‏استضافة بطولات التزلج المحلية والإقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج.