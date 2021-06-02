هاردن يقود نتس إلى مواجهة نارية ضد ميلووكي في الدور الثاني

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لوس انجليس : قاد جيمس هاردن فريقه بروكلين نتس إلى الدور الثاني من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتألقه اللافت أمام ضيفه بوسطن سلتيكس (123 109) في المواجهة الخامسة بينهما في الدور الأول، ليضرب موعدا ناريا مع ميلووكي باكس في نصف نهائي المنطقة الشرقية.

وحقق هاردن تريبل دابل بتسجيله 34 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وساهم بشكل كبير في توسيع الفارق أغلب الفترات سواء عبر الرميات الثلاثية أو الاختراقات داخل القوس.

وكلل زميله النجم الآخر كايري إرفينغ عودته بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة، بالنجاح حيث سجل 25 نقطة، فيما أضاف النجم الثاني كيفن دورانت 24 نقطة.

واستعرض "الثلاثي الكبير" منتصف الربع الأخير بأربع محاولات سجل خلالها ثلاث نقاط في مدى دقيقتين ليوسع فريقهما الفارق إلى 15 نقطة (106 91)، حيث بدأها هاردن بسلة ورمية حرة، وأضاف كل من دورانت وإرفينغ ثلاثية، قبل أن يحذو حذوهما هاردن برمية من خارج القوس.

وعلق هاردن على الفوز قائلا "قمنا بعمل جيد جدا. اليوم نجحنا في تعزيز تفوقنا في الربع الاخير. لقد أغلقنا الدفاع وتفوقنا في الهجوم، لقد استمتعنا".

وفرض نتس المنطق ببلوغه الدور الثاني ومواجهة أحد أبرز المرشحين معه إلى اللقب ميلووكي باكس بقيادة نجميه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وجرو هوليداي والذي كان أول المتأهلين إلى الدور التالي.

في المقابل، عانى سلتيكس بسبب غياب نجميه المصابين كيمبا ووكر وجايلن براون، ولم ينفعه تألق هدافه جايسون تايتوم الذي فرض نفسه ثاني أفضل مسجل في المباراة برصيد 32 نقطة مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة رغم معاناته من إصابة في القدم.

وبرز في صفوف الخاسر أيضا الفرنسي إيفان فورنييه بتسجيله 18 نقطة.

حامل اللقب في خطر

وبات لوس أنجليس ليكرز على بعد خسارة من فقدان اللقب عندما مني بهزيمة مذلة أمام مضيفه فينيكس صنز 85 115 ليتخلف 2 3.

وبدا واضحا تأثر ليكرز بغياب نجمه أنتوني ديفيس بسبب الإصابة، كون فريقه عانى في الدفاع من كثرة الأخطاء وفي الهجوم كون النجم الآخر "الملك" ليبرون جيمس كان الوحيد بين الخماسي الأساسي تخطى حاجز النقاط العشر بتسجيله 24 نقطة، ومعه البديلان كايل كوزما وتالن هورتون تاكر (15 نقطة لكل منهما).

وعاب ليكرز أيضا القتالية في اللعب، فأصبح يمني النفس بتعافي نجمه ديفيس قبل المواجهة السادسة على أرضه الخميس لفرض مباراة سابعة حاسمة، كون جيمس لن يقو وحده على تحقيق المعجزة.

في المقابل، يدين صنز بفوزه إلى ديفان بوكر صاحب 30 نقطة مع سبع متابعات.