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اكتمال وصول الدول المشاركة في كأس العالم للجمباز الفني

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القاهرة - سامية سيد - اكتمل وصول الدول المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 الي 7 يونيو 2021 على ملاعب الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

 

يشارك في البطولة 16 دولة وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة الى مصر الدولة المنظمة.

 

وفور وصول الدول المشاركة في البطولة يتم عمل المسحات الخاصة بهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس .

 

أعرب الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز عن استعداده لإقامة البطولة خاصة في ظل الدعم المتواصل من جميع مؤسسات الدولة لإنجاح الحدث الدولي وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة من اجل إنجاح البطولة والخروج بالمظهر الملائم لاسم ومكانة مصر الدولية، مضيفا ان نجاح مصر في استضافة الحدث لأول مرة في تاريخ القارة الافريقية يعتبر انجاز للاتحاد المصري للجمباز الذي يعمل على نشر الجمباز في مصر وتوسيع قاعدة الممارسة لها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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