شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شوقي غريب .. ماذا قدم لاعبو وسط المنتخب الأولمبي هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى -محمود جاد -عمر صلاح -مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقى -عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق -أمام عاشور -أحمد سعيد -ناصر ماهر -حسن على - محمد صادق -رمضان صبحى -أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزى الحناوى

الهجوم: مصطفى محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسى -فادى فريد

وفى هذا التقرير نستعرض أرقام لاعبي وسط المنتخب الأولمبى هذا الموسم وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"..

أكرم توفيق: لعب 20 مباراة مع الأهلى هذا الموسم، سجل هدفا وصنع 4 أهداف.

إمام عاشور: لعب 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه.

أحمد سعيد: لعب 26 مباراة مع وادي دجلة هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع آخر.

ناصر ماهر: لعب 6 مباريات مع الأهلى هذا الموسم، لم يسجل ولم يصنع أي أهداف.

حسن على: لعب 26 مباراة مع المصري البورسعيدى هذا الموسم، سجل هدفين وصنع آخر.

محمد صادق: لعب 17 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع آخر.

رمضان صبحي: لعب 28 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه.

أحمد عبد القادر: لعب 18 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى.

إبراهيم عادل: لعب 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل 6 أهداف وصنع آخر.

طاهر محمد طاهر: لعب 25 مباراة مع الأهلى هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

عمر مرموش: لعب 27 مباراة مع سانت باولي الألماني هذا الموسم، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

فوزي الحناوى: لعب 22 مباراة مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، سجل هدفا ولم يصنع.