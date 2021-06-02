شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صور تاريخية .. شاهد الزمن الجميل للمقاولون والاتحاد وصورة نادرة للديبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 سلسلة حلقات حكاية صور تاريخية من خلال استضافة أحد المصورين القدامي للحديث عن أبرز الصور التاريخية التي قام بتصويرها أو حصل على حقوقها من صاحب الصورة والكشف عن كواليس كل صورة.

حلقة اليوم نستضيف المؤرخ التاريخي محمد عبد التواب، للحديث عن أبرز الصور الخاصة بمختلف الأندية المصرية بعيدا عن الأهلي والزمالك وكذلك المنتخب الوطني.

ويستعرض محمد عبد التواب، في ثاني حلقات سلسلة حكاية صور تاريخية، بعض صور مختلف الأندية المصرية عبر التاريخ منها أندية المنصور وغزل المحلة فى عصرها الذهبي وكذلك الاتحاد السكندري والمصري، وكذلك الكشف عن صورة نادرة لمحمد دياب العطار "الديبة" أسطورة نادي الاتحاد السكندري، والحديث عن تفاصيل وكواليس كل صورة والمناسبة التي تم تصويرها فيها.