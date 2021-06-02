شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن ذكرى تتويج الإسماعيلى بأخر بطولة دوري فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الذى سيظل محفورا فى ذاكرة جماهير الإسماعيلى بعد التتويج بلقب الدورى العام موسم 2001-2002 استطاع الدراويش الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه المصرى بإستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى كبير، فى المباراة التى جمعتهما فى تمام الساعة الخامسة الا ربع ، ليوم الاحد الموافق 2 يونيو عام 2002 ، ضمن منافسات الأسبوع الــ26 و “الأخير” لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2001/2002.

1– أحرز أهداف الإسماعيلى عماد النحاس الهدف الأول فى الدقيقة الأولى ، ثم تعادل إيهاب جلال للمصرى فى الدقيقة 10 ، ثم احرز عمرو فهيم هدف الإسماعيلى الثانى ، ثم تعادل للمصرى عمرو الدسوقى فى الدقيقة ال3 من الشوط الثانى ، ثم احرز عمرو فهيم هدف البطولة فى الدقيقة 85 .

2– بعد هذا الفوز ارتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 66 ليصبح بها بطلا للدورى ، فيما توقف رصيد النادى المصرى عند النقطة 30 ضمن بها البقاء فى الدورى .

3– أدار المباراة الحكم الدولى رضا البلتاجى .

4– أبرز اللاعبين التى خاضت هذه المباراة .. محمد صبحى واحمد فتحى واسلام الشاطر ومحمد بركات وعماد النحاس ومحمد حمص وخميس جعفر وعبد الحميد بسيونى وحمام ابراهيم وعمرو فهيم وعطيه صابر ومحمد صلاح أبو جريشه ومحمد محسن أبو جريشه و عبد الرزاق محمد .

5– اهم اللاعبين التى لعبت للمصرى فى هذه المباراة.. عصام عبد العظيم و محمد ساهر و ايهاب جلال و عمرو الدسوقى و اكرامى يسرى و محمد الغنام و ياسر محمد و محمد يوسف و انور شلوفة و احمد كشرى و عمرو الصفتى و محمد عبد الستار و عبدالله رجب.

6– شهدت هذه المباراة اعتداء محمد يوسف على محمد بركات و لعب المصرى المباراة بعشرة لاعبين .

7– الإسماعيلى تحت قيادة محسن صالح ومعاونيه ابو طالب العيسوى و خالد القماش ، نجحوا فى قيادة الفريق للتتويج بالمسابقة التى تحمل رقم 45 بعد جمع 66 نقطة ، اقتسمهم الدراويش على الدورين الأول و الثانى بمعدل 33 نقطة بكل دور.

8– الإسماعيلى خاض 26 مباراة استطاع الفوز فى عشرين لقاء و تعادل فى ستة مباريات ولم يهزم فى أى مواجهة ، و سجل لاعبوه 52 هدفا ، وتلقت شباكهم 14 هدف.

9– الإسماعيلى صاحب افضل معدل للحفاظ على الأهداف التى احرزها و التى وصلت إلى 39 هدف نظيف ،حيث لم يبلغها اى فريق آخر خلال هذا الموسم.

10– الإسماعيلى كان اكثر الفرق ثبات فى التشكيل دوناً عن كل الفرق الأخرى ، حيث لعب كل من عماد النحاس و عمرو فهيم و خميس جعفر و محمد بركات و عبد الحميد بسيونى و اسلام الشاطر و سيد معوض ما بين 24 إلى 26 مباراة ، فلم يتخلف أى منهم إلا بسبب الإنذارات .

11– افضل بدلاء هذه المسابقة جميعهم كانوا من الإسماعيلى و على رأسهم أحمد فتحى و محمد حمص و حمام إبراهيم و محمد محسن أبو جريشه و محمد عبد الله.

12– محسن صالح وجهازه الفنى هم الوحيدين الذى انعموا بالأستقرار داخل القلعة الصفراء ، حيث ظلوا يقودون الدراويش لما يقرب من ثلاث سنوات ، استطاعوا خلالهم حصد بطولتى الدورى العام وكأس مصر و كانوا الأقرب لحصد البطولة الثالثة و هى ابطال الكئوس الأفريقية.

13– الإسماعيلى كان الأحق بالدرع هذا الموسم لأنه بطل دورى المقدمة ، الذى انحصر بين الإسماعيلى و الأهلى و الزمالك ،فقد تصدر ابناء القلعة الصفراء على هذا الثنائى برصيد 6 نقاط ، حيث فاز على الزمالك بأربعة اهداف مقابل ثلاثة و تعادل معه بدون اهداف ، كما تعادل مع الأهلى فى الدورين الأول و الثانى بنتيجة هدف مقابل هدف و اربعة اهداف مقابل اربعة.

14– الإسماعيلى كان صاحب فكرة تخصيص مدرج للسيدات و التى كان لها مفعول السحر على لاعبى الإسماعيلى و مثار اهتمام لمصورى الصحف و وكالات الأنباء .

15-خالد القماش هو ثالث نجم فى تاريخ الإسماعيلى يحقق بطولتى الدورى العام عندما كان لاعبا ثم مدربا ، بعد الثنائى على ابو جريشه فاكهة الكرة المصرية والراحل شحته.