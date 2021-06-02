شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يمنح الفرصة للبدلاء والناشئين فى باقي مباريات الدوري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول، خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل الاطمئنان على هؤلاء اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني للمقاصة في تقييم اللاعبين البدلاء والناشئين لتحديد موقفهما من الاستمرار في صفوف الفريق الفيومي حال نالوا ثقة الجهاز الفني أو الرحيل حال لم يقنعوا الجهاز الفني بإمكانياتهم الفنية، ورفع تقرير للإدارة بمصيرهم من البقاء أو الرحيل مع نهاية الموسم.

كما يرغب الجهاز الفني للمقاصة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لتحديد من يبقى في الفريق الأول أو يتم إعارته إلى أندية أخرى لاكتساب الخبرات الكافية قبل العودة للمقاصة مرة أخرى، أو تسويق البعض منهم وجلب مصادر مالية للنادي.

واطمأن نادي المقاصة على موقفه بالدوري بعدما وصل للمركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 36 نقطة ودخل المنطقة الدافئة بجدول الدوري، وابتعد عن المنافسة على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.