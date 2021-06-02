شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أهم 7 أخبار شهدتها الساحة الرياضية اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، منها نشوب حريق في المدرج القديم بالأهلي واهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا والجونة بالتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأهلي.
كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه سيخوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلين مختلفين للاستعداد للأوليمبياد ، كاشفاً أن خاطب ليفربول لضم محمد صلاح بناء على رغبته ، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم امام عبر اذاعة أون سبورت إف إم :" قررت خوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلين مختلفين احدهم سيكون التشكيل الاساسى بنسبة 100% فى اوليمبياد طوكيو حال استمرار الاوضاع كما هى بعيداً عن الاصابات والغيابات".
ويضيف شوقى غريب :" سجلنا ثمانية لاعبين فوق السن ولان الاوليمبياد ليست ضمن الاجندة الدولية لابد من موافقة الاندية".
كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كواليس السيطرة علي حريق محدود فى المدرج القديم باستاد مختار التتش فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.
وشب حريق محدود في المدرج القديم بإستاد مختار التتش ،أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسياراتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق، والسيطرة علي الموقف تماما.
ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر.
دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات مع نظرائهم بنادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية بين الناديين تقضى بانتقال نهائي للحارس محمد صبحي لصفوف زعيم الثغر مقابل رحيل محمود رزق مدافع الاتحاد لصفوف الفريق الأبيض.
ويرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة حسام حسن في الاحتفاظ بمحمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك، لفترة طويلة خاصة أن إعارة الحارس تنتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما فتح الزمالك باب المفاوضات منذ فترة مع النادي السكندري لحصول على خدمات مدافعه محمود رزق.
أبدى أكثر من نادي اهتمامه بالتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة ، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي.
ويهتم أندية الإسماعيلي وسيراميكا والجونة بالحصول على خدمات مروان محسن في ميركاتو الصيف القادم، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد، وينوي الناديين التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مروان محسن سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى اعترف لرئيس لجنة الحكام بعدم شرعية هدف محمد شريف مهاجم فريقه فى شباك المصرى البورسعيدى بمباراة الفريقين الاخيرة بالدوري التى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ،وقال طارق هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر اذاعة أون سبورت إف إم :"فى اجتماع الأندية مع ممثلى اندية الدوري الاخير ، اعترف سيد عبد الحفيظ لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بعدم شرعية الهدف الاول لمحمد شريف مهاجم الاهلى فى مرمى المصرى مؤكداً أن الكرة لمست يد محمد شريف وهو تصرف محترم من مدير الكرة يشكر عليه".
وأضاف طارق هاشم :"لا أعلم سر استبعاد تقنية الفار من مباريات كأس مصر فهى مؤثرة للغاية وعانى المصرى من غيابها فى مباراة أسوان التى انتهت بركلات الترجيح".
أكد الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن فرص لحاق محمد مجدى قفشة صانع ألعاب المارد الأحمر بمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى تبدو كبيرة، مشيراً إلى أن ناديه تعاقد على شراء أجهزة طبية استشفائية حديثة قاربت على الوصول.
وقال محمد شوقى، فى تصريحات إذاعية، "قفشة قد يلحق بمواجهة الذهاب مع الترجى التونسى، ودرجة استجابته للعلاج سوف تتحدد فى غضون أسبوع، بينما تبدو فرص لحاق محمد هانى بمواجهة الترجى الأولى صعبة، فيما لا تزال حظوظه قائمة فى اللحاق بمواجهة الترجى الثانية لأن إصابته شد ثقيل وليس مزقا".
يبدأ مسئولو الأهلي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي الفترة المقبلة حسم ملف هام خاص بفريق الكرة وهو ملف تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حيث يقود الخطيب اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني ، ورغم أن موسيماني مازال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في تحقيق مزيداً من الإستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.
في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي أن الخطيب سيبحث مع لجنة التخطيط في النادي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ملف توقيع عقد جديد مع موسيماني يقضي ببقاء المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين _وربما ثلاثة مواسم_ ، وكشف المصدر عن رغبة الخطيب في زيادة راتب موسيماني بحيث يتناسب مع نجاحاته فالمدير الفني يحصل حالياً على ما يقرب من 110 ألف دولار شهرياً بجانب 50 ألف دولار لجهازه الأجنبي المعاون وهو مبلغ يرى مسئولو الأهلي أنه لم يعد مُناسباً للمدرب الجنوب أفريقي الذي حقق 4 بطولات مع الأهلي خلال ثمانية أشهر فقد منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الماضي.