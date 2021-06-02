7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات مع نظرائهم بنادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية بين الناديين تقضى بانتقال نهائي للحارس محمد صبحي لصفوف زعيم الثغر مقابل رحيل محمود رزق مدافع الاتحاد لصفوف الفريق الأبيض.

ويرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة حسام حسن في الاحتفاظ بمحمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك، لفترة طويلة خاصة أن إعارة الحارس تنتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما فتح الزمالك باب المفاوضات منذ فترة مع النادي السكندري لحصول على خدمات مدافعه محمود رزق.

أبدى أكثر من نادي اهتمامه بالتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة ، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي.

ويهتم أندية الإسماعيلي وسيراميكا والجونة بالحصول على خدمات مروان محسن في ميركاتو الصيف القادم، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد، وينوي الناديين التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مروان محسن سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.