شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف حارسا ومديرا للكرة بنادي وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة عبد الباقي جمال الذي تولى المسئولية خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس.

ويتولى عبد المنصف المسئولية كقائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة، بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار في ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.

وواصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبت على فريقه في وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدوري هذا الموسم.

وتصدى عبد المنصف لضربة جزاء المصري التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي جمعتهما، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وكان الحارس في المباراة الماضية تصدى لضربة جزاء أحمد سمير من طلائع الجيش في المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد.