شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تغيير طريقة اللعب حال تأكد غياب أفشة عن موقعة الترجي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أكثر من سيناريو بشأن التعامل مع إصابة محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأحمر، حال تأكد غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 19 يونيو الجاري.

ويجهز الجهاز الفني للأهلي أكثر من سيناريو حال تأكد غياب أفشة عن موقعة الذهاب برادس أولها تغيير طريقة اللعب وتحول الطريقة من 4 / 2 / 3 / 1 إلى 4 / 4 / 2، أو اللعب بثلاثي وسط ارتكاز والاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3، وفقا للمعطيات وظروف المباراة وبعد دراسة الخصم جيدا للاستقرار على الطريقة التي سيلعب بها.

وقد يفكر موسيماني في الدفع بجونيور أجايي للعب بدلا من أفشة على أن يقوم بنفس الدور كصانع ألعاب ويحافظ على طريقة اللعب المعتادة للأهلي أو يلعب بثنائي رأس حربة ويدفع بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي ومن ورائهما عمرو السولية واليو ديانج ومعهم حسين الشحات وطاهر محمد.

وقد يلجأ موسيماني إلى اللعب بثلاثي ارتكاز بحيث يدفع بحمدي فتحي مع السولية وديانج، ويلعب أمامهم طاهر والشحات وشريف، ومن ضمن الحلول المطروحة أيضا اللعب بوليد سليمان في مركز صناعة اللعب باعتبار أنه سبق له اللعب في هذا المركز.

ويبقى خيار الدفع بناصر ماهر في مركز صانع الألعاب قائما ولكن آخر السيناريوهات المطروحة ، لتخوف الجهاز الفني من الدفع بناصر ماهر في مباراة صعبة بحجم الترجي، بخلاف عدم جاهزية اللاعب الكاملة للمشاركة في مباراة صعبة بهذا المستوى.