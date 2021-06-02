شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يواصل جلسات العلاج الطبيعى فى الأهلى للتخلص من شد الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي حيث يؤدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي، على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسى التي تقام يوم ‏‏19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض محمد هانى جلسة علاج طبيعى بالأمس وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع اللاعب قبل ‏بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.‏

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته ‏بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان ‏جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.‏

ولعب محمد هاني مع الاهلي 190 مباراة، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وصنع 11 هدفا أخرى وتلقى 22 كارت أصفر، وتُوج مع المارد الأحمر بخمسة بطولات للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر ولقب للسوبر الأفريقى ومثله للسوبر المحلى ولقب لدوري الأبطال الافريقى.