شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يواصل جلسات العلاج الطبيعى فى الأهلى للتخلص من شد الأمامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي حيث يؤدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي، على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسى التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض محمد هانى جلسة علاج طبيعى بالأمس وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع اللاعب قبل بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.
ولعب محمد هاني مع الاهلي 190 مباراة، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وصنع 11 هدفا أخرى وتلقى 22 كارت أصفر، وتُوج مع المارد الأحمر بخمسة بطولات للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر ولقب للسوبر الأفريقى ومثله للسوبر المحلى ولقب لدوري الأبطال الافريقى.