هل يلحق مجدى أفشة بمواجهة الأهلى والترجى فى رادس بدوري الأبطال؟

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القاهرة - سامية سيد - لاصوت يعلو فى النادى الاهلى فوق الاستعداد لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يتدرب المارد الاحمر يومياً على ملعب التتش وفق برنامج تأهيلي حدده جهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الذى يأمل فى سرعة لحاق نجمه محمد مجدى أفشة بالمباراة وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تقام مباراة الاهلى والترجى التونسى ؟

ج: مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو الجارى، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

س: ماهى طبيعة إصابة مجدى أفشة ؟

ج: أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى، معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الافريقى ليتأكد غيابه عن الملاعب أسبوعين.

س: هل بدأ أفشة تنفيذ برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة ؟

ج: يبدأ، اليوم الأربعاء، محمد مجدى قفشة صانع العاب النادى الأهلى جلسات خفيفة فى الجيم طبقاً لتعليمات الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب المارد الأحمر للتعافى من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للكاحل، وأدى قفشة جلسة علاج طبيعي أمس على هامش مران الفريق الذي أقيم عصراً على ‏ملعب التتش،وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي. ، واستعان قفشة بعكازين خلال وجوده أمس في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها ‏خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي. ‏

س: هل يلحق أفشة بمواجهة الترجى التونسى بدوري الابطال ؟

ج: تحوم الشكوك حول مشاركة أفشة فى مباراة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، حيث أكد محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى أن اللاعب تبدو حظوظه قائمة للمشاركة فى اللقاء وهو ماسيتحدد بشكل نهائى بعد أسبوع بحسب درجة إستجابة قدم اللاعب للعلاج فيما سيبقى جاهزاً بشكل كامل لمباراة العودة مع باب سويقة.

س: ماذا قدم أفشة مع الاهلى قبل الاصابة ؟

ج: شارك أفشة حتى الآن في 76 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة في آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين ، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دوري الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة، ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلي إلى 2024، حيث يخوض أفشة موسمه الثاني مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.