شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة والأمين المساعد لجامعة الدول العربية يشهدان الإعلان عن إفتتاح البطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، و عدد من السفراء و رؤساء الإتحادات العربية على حضور الإعلان عن إفتتاح البطولة العربية للرماية والتى ستستضيفها مصر بدءا من غدا .

ورحب وزير الرياضة بجميع الوفود متمنيا أن تخرج البطولة بشكل مشرف يليق بأسى مصر تنظيميا و فنيا .

و قال حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية أن تنظيم البطولة العربية على أرض مصر دليل على ريادة مصر فى تنظيم البطولات خاصة بعد نجاح تنظيم بطولة العالم فبراير الماضى ثم تنظيم بطولة العالم للأطباق المروحية أكتوبر القادم .

كما شهد المؤتمر تقديم التحية لدولة فلسطين على الصمود وسط كل الظروف التى شهدتها الأيام الأخيرة .

وقدم حسنى درع الإتحاد للسفيرة هيفاء أبو غزالة و أشرف صبحى وزير الرياضة وسط تكريم الأخير لمجلس إدارة الإتحاد العربى للرماية .

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان واليمن وليبيا والإمارات.

وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

فيما أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للإعلان عن المجلس الجديد والذى فاز بالتزكية فى ظل عدم ترشيح منافسين قبل إنطلاق مؤتمر البطولة .

ويتكون مجلس الاتحاد العربى من دعيج خلف العتيبي (الكويت) رئيس الاتحاد العربي للرماية، وحازم حسني أحمد (مصر) النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، وعبدالعظيم الحاني (المغرب) النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، وسيف الدين المرغني (السودان) عضو مجلس إدارة، وعمر الجلخ (لبنان) عضو مجلس إدارة، وعبدالله الحمادي (قطر) رئيس اللجنة الفنية، والعميد عبد الله (الإمارات) عضو مجلس إدارة.