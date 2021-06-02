شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أخر 9 مباريات متبقية للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك 9 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حتى ينهى الموسم الحالى، حيث كانت أخر مباراة خاضها الفريق أمام الجونة فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين، والتى جمعتهما أول أمس الأحد وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقن، وبعدها حصل الفارس الأبيض على فترة راحة ستمتد حتى يوم 17 يونيو الحالى.

وحرص الموقع الرسمى للزمالك على رصد مواعيد مباريات الفريق المتبقية فى مسابقة الدورى، والتى جاءت كالتالى..

يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام أسوان يوم 17 يونيو الحالي على ملعب استاد القاهرة في الجولة رقم 26 من البطولة .

ثم يلعب الزمالك أمام فريق مصر المقاصة بالسويس يوم 2 يوليو المقبل مباراة الجولة رقم 27 .

وفي الجولة رقم 28 يلتقى الزمالك مع فريق غزل المحلة باستاد القاهرة يوم 5 يوليو ثم يلعب مع الاتحاد السكندري يوم 18 أغسطس بالإسكندرية في الجولة رقم 29 .

وفي الجولة رقم 30 يلعب الزمالك مع الاسماعيلي يوم 25 أغسطس بالإسماعيلية وبعدها يلتقي فريق دجلة بالقاهرة يوم 11 سبتمبر في الجولة رقم 31 وفي الجولة 32 يلعب مع فريق سيراميكا باستاد السويس الجديد يوم 21 سبتمبر.

وفي الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة الدوري يلعب الزمالك مع الانتاج الحربي يوم 25 سبتمبر بالقاهرة وفي الجولة الأخيرة يلتقى البنك الأهلي يوم 29 سبتمبر على ملعب بتروسبورت.

الزمالك يحتل حاليا المركز الأول في بطولة الدوري بعد خوض 25 مباراة حصل منها على 55 نقطة من خلال الفوز في 16 لقاء والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراتين.. وأحرز لاعبوه 44 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.