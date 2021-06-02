شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يشكو من تجدد شد الأمامية.. وفحص جديد بمران الإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاسماعيلى أن عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق الاصفر اشتكى من معاودة الالم مرة أخرى فى المران الاخير لفريقه قبل الغاء مباراة بيراميدز بعدما كان اللاعب قد أنهى البرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الطبى للدراويش للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، والذى أبعده عن مباريات الفريق طوال الماضية، وعلى الفور قرر الجهاز الفنى خروجه من التدريبات وحصوله على فترة راحة مع زملاؤه ثم إخضاعه لفحوص جديدة للوقوف على حالته.

ومن المقرر أن يتحدد موقف اللاعب من المشاركة فى المباريات المقبلة على ضوء الفحص الطبى الذى سيخضع له اليوم فى التدريبات الجماعية عقب عودة الدراويش من الإجازة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة 26 لمسابقة الدوري.

ومنح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من اليوم الاربعاء استعدادا لاستئناف منافسات المسابقة.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.